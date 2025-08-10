Dolar
40.67
Euro
47.37
Altın
3,397.97
ETH/USDT
4,211.40
BTC/USDT
118,230.00
BIST 100
10,972.63
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

​​​​​​​YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Sorgun İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Bahadın ilçesinde rozet takma törenine katılacak, Tokat'ta partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşacak.

(Yozgat/14.45/16.00/Tokat/20.00)​​​​​​​ (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-⁠ ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze’ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Down Sendromlular Spor Oyunları'nı takip edecek, Spor Yatırımları Tanıtım ve Temel Atma Töreni'ne katılacak ve Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası Yarışları'nı izleyecek.

(İstanbul/11.00/Sakarya/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in ilk haftasına Çaykur Rizespor-Göztepe ve ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/19.00/İstanbul/21.30) (Fotoğraflı)

3- Trendyol 1. Lig'in ilk haftası, Bandırmaspor-Sakaryaspor, Boluspor-İmaj Altyapı Vanspor, Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler ve Bodrum FK-Pendikspor maçlarıyla sürecek.

(Balıkesir/16.30/İstanbul/19.00/Çorum/Muğla/21.30) (Fotoğraflı)

