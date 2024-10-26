Göztepe, 10 kişi tamamladığı müsabakada Trabzonspor'u 2-1 yendi

İzmir
21. dakikada ceza sahasına girerken topla buluşan ve kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kalan Solet'in şutunda, top kaleciden tekrar bu oyuncuya geldi. Açısını kaybeden Solet'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
28. dakikada Göztepeli Dennis, Banza'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
39. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Juan'ın attığı topa hareketlenen Fofana'nın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere uzaklaştırdı.
46. dakikada Isaac Solet'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere uzaklaştırdı.
60. dakikada Göztepe öne geçti. Hızlı gelişen atakta Juan'ın ceza sahası içinden yaptığı ortada savunmaya da çarpan topu Isaac Solet kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0
62. dakikada ceza sahası içindeki Lundstram'ın kaleye gönderdiği şutta top Bokele'ye çarptı. Bokele'nin meşin yuvarlağı elle müdahale ettiğini tespit eden hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi.
64. dakikada penaltı atışını kullanan Banza takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1
81. dakikada Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Umut Bozok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
84. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Tijanic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta, direğe çarpan top auta çıktı.
86. dakikada Cham'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda, kaleci Lis sona anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+2. dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Göztepe kalesi önünde yaşanan karambolden sonra atağa çıkan Göztepe'de Matsuki'nin pasıyla topla buluşan Tijanic ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
Karşılaşma Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Göztepe'nin puanını 15'e yükselttiği müsabakanın ardından Trabzonspor 12 puanda kaldı. İç sahadaki yenilmezliğini sürdüren Göztepe, 5. iç saha maçında 4. galibiyetini aldı.
Isaac Solet ikinci golünü attı
Sarı-kırmızılı ekipte müsabaka boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Isaac Solet, takımını ilk golünü attı. Solet, iç sahadaki Net Global Sivasspor maçının ardından ikinci golünü kaydetti.
Takımının galibiyet golüne imza atan David Tijanic ise bu sezon ilk golüne ulaştı.
Göztepe ilk kez kırmızı kart gördü
Göztepe'de ilk yarıda takımını eksik bırakan Dennis, kariyerinde ilk kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Sarı-kırmızılı ekip de bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü.
Göztepe Futbol Operasyonları Sorumlusu Ali Dönmez de 32. dakikada hakeme itirazlarından dolayı üst üste iki sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 4. kez sarı kart gören Isaac Solet cezalı duruma düştü. Solet, ligin 11. haftasındaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
Trabzonspor ilk mağlubiyetini yaşadı
Bu sezon Göztepe maçına kadar mağlubiyeti olmayan Trabzonspor, ilk yenilgisini Göztepe karşısında yaşadı.
Bu sezon deplasmanda galibiyeti bulunmayan Trabzonspor, dış sahada 4 beraberlik ve bir mağlubiyetle 4 puan elde edebildi.
Bordo-mavili ekibin ilk golünü kaydeden Simon Banza, bu sezon 4. golüne ulaştı. Banza'nın bordo-mavili ekibin ligde attığı son 6 golün 4'ünde imzası bulunuyor.
İki takım futbolcuları ve hakemlerin "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankartla sahaya çıktığı müsabakada Trabzonsporlu futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tasarlanmış üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu formayla çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.