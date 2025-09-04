Dolar
41.17
Euro
48.07
Altın
3,540.46
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,841.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

Zafer Fatih Beyaz  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretin bugün saat 17.00'de Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
MSB: SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı
"Yenidoğan çetesi" davasında sanıkların yargılanmasına devam ediliyor
UNRWA: Gazze'de aileler temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldı ve 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli eski TBMM Başkanlarından Hikmet Çetin ile görüştü

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye, komşu coğrafyalarda oldubittilere müsaade etmeyecek güç ve yetenektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze konusunda Türkiye'nin tavrı nettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze konusunda Türkiye'nin tavrı nettir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Japonya'nın ortak çabaları, küresel sorunlara yönelik yapıcı çözümlerin önünü açabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Japonya'nın ortak çabaları, küresel sorunlara yönelik yapıcı çözümlerin önünü açabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet