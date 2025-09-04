Dolar
41.16
Euro
48.07
Altın
3,538.73
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,845.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

UNRWA: Gazze'de aileler temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldı ve 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinlilerin temel yaşam gereksinimlerinden mahrum kaldığını belirtti.

Fekry Abdeen, Muhammed Emin Canik  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
UNRWA: Gazze'de aileler temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldı ve 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

İstanbul

UNRWA'nın, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'deki aileler hayati ihtiyaçlardan yoksun bırakıldı ve 6 aydır herhangi bir yardım ulaştırmamıza izin verilmiyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de yatak, battaniye ve çadır gibi barınma malzemelerine acil ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, UNRWA'nın ise bunları sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne aylardır sıkı bir şekilde uyguladığı insani yardım girişini engelleyen ablukasının kaldırılma çağrısını yineledi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 746 Filistinli hayatını kaybetti, 161 bin 245 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 615 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 204 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
MSB: SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı
"Yenidoğan çetesi" davasında sanıkların yargılanmasına devam ediliyor
UNRWA: Gazze'de aileler temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldı ve 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

Benzer haberler

UNRWA: Gazze'de aileler temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldı ve 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

UNRWA: Gazze'de aileler temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldı ve 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

Gazze'de okullar üçüncü yılında da açılmadı: 785 bin öğrenci eğitimden mahrum

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivistler Gazze'ye yolculuklarını kararlılıkla sürdürüyor

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivistler Gazze'ye yolculuklarını kararlılıkla sürdürüyor
Omuzlarında kefiye, sınıf duvarında asılı Filistin Devleti haritasıyla Türkçe öğreniyorlar

Omuzlarında kefiye, sınıf duvarında asılı Filistin Devleti haritasıyla Türkçe öğreniyorlar
Fransa, Gazze'de soykırımı önleme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle şikayet edildi

Fransa, Gazze'de soykırımı önleme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle şikayet edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet