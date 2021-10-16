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Spor, Futbol

Giresunspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi

Süper Lig'in 9. haftasında GZT Giresunspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

Atakan Çıtlak   | 16.10.2021
Giresunspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi

Giresun

2. dakikada Çaykur Rizespor atağında Cemali Serter, defans oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına girdi. Yerden Bolesei'ye topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye yönlenen topa Perez son anda ayak koydu ve meşin yuvarlağı GZT Giresunsporlu oyuncular uzaklaştırdı.

21. dakikada Emre Taşdemir'in GZT Giresunspor yarı sahasından uzun pasına Umut Nayır hareketlendi. Ceza sahası içerisinde Holmen ile mücadele eden Umut Nayır'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ancak gol, Umut Nayır'ın, Holmen'e faul yaptığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

33. dakikada Süleymanov ceza sahasına yaptığı ortada Emre Taşdemir boş pozisyonda arka direkte topla buluştu. Bu oyuncunun gelişine vurduğu top direğin üstünden az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

62. dakikada GZT Giresunspor öne geçti. Ceza sahasına giren Diabate'nin yerden çıkardığı top, Selim Ay'ın ters vuruşuyla ağlarla buluştu.1-0

75. dakikada Pelupessy'nin ara pasında Diabate ceza sahası içerisinde topla buluştu. Bu oyuncunun yerden verdiği pasta Sankhare'nin gelişine vurduğu top yandan auta gitti.

79. dakikada GZT Giresunspor kontra atağında Sergio, rakip orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girdi. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.

87. dakikada Zeki Yavru'nun Çaykur Rizespor defansının arkasına attığı uzun topta Balde, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu Gökhan Akkan iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Diabate'nin ceza sahasının çaprazından sert şutunda top yan direkten döndü.

90+4. dakikada Champness, Çaykur Rizespor defanstan çıkarken kaptığı topla ceza sahasına girdi. Kaleci Gökhan Akkan'ı geçen Champness, topu boş kaleye gönderdi. 2-0

Karşılaşma 2-0 GZT Giresunspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

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