Spor, Futbol

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 2010-2011 sezonu şampiyonunun Trabzonspor olduğunu, konunun kendileri açısından tartışmaya kapalı bulunduğunu belirtti.

Duyğu Avunduk  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır

Trabzon

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında dün deplasmanda karşılaştıkları Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettiklerini aktardı.

Genç'in söylediklerinin altına imza attıklarını belirten Doğan, "Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki mağdur edebiyatı yaptıkları konu tapelerle, telefon konuşmalarıyla, hediye edilen arabalarla, verilen fetvalarla, CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor camiasının bu konuda her zaman temiz, beyaz ve berrak taraf olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı. 3 Temmuz’un ardına saklanarak, 2010-2011 şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz. 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor’dur. Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır."


