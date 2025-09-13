Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,723.60
BTC/USDT
115,922.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dosya haber

Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması 25,73

Trendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 25,73 oldu.

Metin Arslancan  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması 25,73

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Yaz transfer döneminde ligdeki ekipler, 213 transfere imza atarken alınan oyuncuların yaş ortalaması, 25,73 olarak gerçekleşti. Geçen sezon bu ortalama 26,5 olarak göze çarptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Transferde en yüksek yaş ortalaması 29 ile bu sezon 4 transfer yapan Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızılıları 27,38 ile Kayserispor, 27,36 ile de Fatih Karagümrük takip etti.

Transfer operasyonunda en az yaş ortalamasını ise 23,87 ile Trabzonspor yakaladı.

Karadeniz temsilcisini 24 ortalamayla Eyüpspor ve 24,18 ortalamayla Samsunspor izledi.

En yaşlısı Paulo Victor

Süper Lig ekiplerinin transferleri arasında en tecrübeli isim, Alanyaspor'un kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Paulo Victor oldu.

Alanyaspor'un renklerine bağladığı 38 yaşındaki file bekçisi, yaz transfer döneminde gerçekleştirilen 213 transfer arasında en yaşlı isim olarak dikkati çekti.

Süper Lig takımlarından Kayserispor transfer döneminde en genç oyuncuyu kadrosuna katan takım oldu.

Kayseri temsilcisi, Adana Demirspor'dan 16 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer'i transfer etti.

Ligde yapılan transferler arasında en yaşlı ve en genç isimler, kaleci olarak ön plana çıktı.

Yaş ortalamaları

Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalamasına göre sıralama şöyle:

TakımTransfer sayısıYaş Ortalaması
Trabzonspor823,87
Eyüpspor1624
Samsunspor1124,18
Konyaspor724,42
Başakşehir1224,5
Alanyaspor1325,07
Kasımpaşa1125,36
Beşiktaş1225,41
Çaykur Rizespor1025,5
Göztepe925,66
Fenerbahçe1025,7
Antalyaspor1726,23
Gaziantep FK1326,38
Gençlerbirliği1826,44
Kocaelispor1826,83
Fatih Karagümrük1127,36
Kayserispor1327,38
Galatasaray429


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da 269 kilogram esrar ele geçirildi
İstanbul'da bu yıl motosiklet kazalarında 30 kişi hayatını kaybetti
Marmara Denizi'nin kirlilik tarihinin araştırıldığı projede ön veriler gelmeye başladı
Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi 104 yaşında
Erciyes eteklerindeki devasa araziler domates kırmızısıyla renklendi

Benzer haberler

Süper Lig'in "en pahalısı" Victor Osimhen

Süper Lig'in "en pahalısı" Victor Osimhen

Fenerbahçe, her pozisyona transfer yaptı

Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması 25,73

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini hareketli geçirdi

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini hareketli geçirdi
Beşiktaş, "kimlik" değiştirdi

Beşiktaş, "kimlik" değiştirdi
Süper Lig takımları, 213 transferin 149'unu yurt dışından getirdi

Süper Lig takımları, 213 transferin 149'unu yurt dışından getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet