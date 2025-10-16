Dolar
41.85
Euro
48.95
Altın
4,271.47
ETH/USDT
3,982.20
BTC/USDT
110,062.00
BIST 100
10,370.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’da 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nun "Gıda Güvencesi ve Sürdürülebilir Gıda Üretimi" panelinde konuşuyor. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Celtic'ten Gazze'ye acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım

Celtic Futbol Kulübü Vakfı, Gazze'deki acil gıda ihtiyacını desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) 100 bin sterlin bağışlandığını duyurdu.

Mutlu Demirtaştan  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
Celtic'ten Gazze'ye acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım

İstanbul

Vakfın açıklamasında, açlıkla mücadelede dünyanın en büyük insani yardım kuruluşu WFP aracılığıyla Gazze'deki acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin bağış yapıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'de 640 bin kişinin kıtlık koşullarında yaşadığı ve 132 bin çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski altında olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: UAD'nin 22 Ekim'de açıklayacağı danışma görüşü "tarihi karar" olacak
Van YYÜ'den Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin açıklama
Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
İlim Yayma Cemiyeti, kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla basın buluşması düzenledi

Benzer haberler

Celtic'ten Gazze'ye acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım

Celtic'ten Gazze'ye acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım

Gazze'nin yeniden inşası konferansında özel sektörün rolü ve uluslararası finansman vurgulandı

Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarından kalan 20 bin patlamamış mühimmat var

İspanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

İspanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı
İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 30 Filistinlinin daha naaşını teslim aldık

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 30 Filistinlinin daha naaşını teslim aldık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet