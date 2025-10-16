Dolar
41.84
Euro
49.00
Altın
4,284.73
ETH/USDT
3,886.90
BTC/USDT
107,860.00
BIST 100
10,370.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de kombine biletleri yeniden satışa çıkacak

Fenerbahçe Kulübü, 2025-2026 sezonu futbol kombinelerinin taraftarların yoğun talebi ve yönetimin kararıyla yeniden satışa çıkacağını açıkladı.

Ceren Aydınonat  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
Fenerbahçe'de kombine biletleri yeniden satışa çıkacak Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre stadın kapasitesi doğrultusunda kısıtlı sayıda satışa sunulacak kombine biletler yalnızca online olarak satışa açılacak. Divan ve öğrenci tribünlerindeki bloklarda yer kalmaması dolayısıyla satışta yer almayacak.

Kombineler, yarın saat 11.00'de www.passo.com.tr web sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa açılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kombine satın almak isteyen futbolseverlerin e-bilet kullanım süresi dolmamış Fenerbahçe logolu Passolig kartları olması ve kulüp üyeliği (divan kurulu, kongre ya da temsilci üyelik) ya da Fenerbahçe Taraftar Kart sahibi olması zorunluluğu bulunuyor.

Satışa açılacak kombine sayısının kısıtlı olması dolayısıyla satın alım sayısı 1 adet olarak belirlendi.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kombine kartlarının fiyatlandırması şöyle:

Fenerium alt:

A-I Blok: 86 bin 800 lira

B Blok: 105 bin lira

C Blok: 119 bin lira

Fenerium üst:

B Blok: 38 bin lira

C-G Blok: 49 bin lira

D-F Blok: 58 bin 800 lira

Maraton alt:

A-I Blok: 86 bin 800 lira

B Blok: 105 bin lira

C-G Blok: 119 bin lira

D-F Blok: 140 bin lira

Maraton üst:

C-G Blok: 49 bin lira

D-F Blok: 58 bin 800 lira

E Blok: 64 bin 400 lira

Kale arkası: 20 bin 500 lira

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Emine Erdoğan: Dünyaya söyleyecek sözleri, anlatacak hayalleri olan kadınlara kulak verelim
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
Ankara'da bir inşaatın temel çalışması sırasında bitişiğindeki 17 katlı binanın çevresinde kayma yaşandı
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: UAD'nin 22 Ekim'de açıklayacağı danışma görüşü "tarihi karar" olacak

Benzer haberler

Fenerbahçe'de kombine biletleri yeniden satışa çıkacak

Fenerbahçe'de kombine biletleri yeniden satışa çıkacak

Antalyaspor'dan "hakem" açıklaması

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'yı ziyaret etti

Celtic'ten Gazze'ye acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım

Celtic'ten Gazze'ye acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım
İspanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

İspanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet