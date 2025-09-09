Dolar
Spor, Futbol

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 12 Dev Adam efsanesi uyanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) yarı finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı ile gurur duyduklarını belirterek, "12 Dev Adam efsanesi uyanıyor. Burada onu gösterdiler." dedi.

Halil İbrahim Avşar  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 12 Dev Adam efsanesi uyanıyor

Ankara

Bak Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ay-yıldızlı ekibin Polonya'yı 91-77 mağlup ettiği çeyrek final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yarı finale kalan milli takımı tebrik eden Bak, "12 Dev Adam efsanesi uyanıyor. Burada onu gösterdiler. İsveç'i, Polonya'yı elediler, finale yürüyorlar. Beklentimiz final, madalya. Dolayısıyla 12 Dev Adam'ın bugün ortaya koyduğu mücadele, enerji, coşku, milyonların desteği bizleri gururlandırıyor." diye konuştu.

Milli takıma bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar dileyen Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Türk basketbolu için önemli günler. Türk basketbolunun finale yürümesi bizim için çok kıymetli. Basketbol Gelişim Merkezi başta olmak üzere basketbola ülkemizde büyük yatırımlar yapıldı. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Desteğini hep sporcularımıza iletiyor. Hidayet başkanı, ekibini, hocamız Ergin Ataman'ı da tebrik ediyoruz. Onların da çabalarını kutluyoruz. Zaten ilk günden itibaren Ergin hoca, madalya için gideceğimizi söylemişti. Bu madalya için de yürüyoruz. İnşallah, finale çıkıp ülkemizi sevindirecekler ve başarıyla dönecekler. Onlarla gurur duyuyoruz. '12 Dev Adam efsanesi ayağa kalktı' diye söyleyebiliriz."

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise "Gerçekten çocuklarla ne kadar gurur duysak az. İnanılmaz enerji, emek, efor, birliktelik... Aklınıza gelebilecek her şeyi sahaya koyuyorlar. Son saniyeye kadar mücadele ediyorlar. Hepsiyle gurur duyuyoruz. " ifadelerini kulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için teşekkür eden Türkoğlu, şunları söyledi:

"Turnuvanın ilk gününden beri arayıp desteğini, takımımızın yanında olduğunu dile getirdi. Bu maçtan sonra da aradı. Ona da buradan şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunarım. Sayın Bakanımız bizi son 16 maçında da bu maçta da yalnız bırakmadı. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Milyonlarımıza teşekkür ediyorum. Dualarını eksik etmeyen, bu çocukların başarılı olasını isteyen herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varlar."

