Süper Lig kulüpleri, A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı
Süper Lig'de mücadele eden kulüpler, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
İstanbul
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, A Milli Basketbol Takımı için ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından paylaşım yaptı.
Galatasaray Kulübü tarafından yapılan paylaşımda "Avrupa Şampiyonası'nda finaldeyiz! Tebrikler 12 Dev Adam." denildi.
Fenerbahçe Kulübünün paylaşımında, "Finaldeyiz! FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Yunanistan'ı mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Basketbol Takımı'mızı tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş Kulübü ise "12 Dev Adam finalde! Adım adım Avrupa şampiyonluğuna. Sizinle gurur duyuyoruz." paylaşımını yaptı.
Trabzonspor, Antalyaspor, Kayserispor, Fatih Karagümrük, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Eyüpspor, Alanyaspor ve Konyaspor da A Milli Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.