Avrupa Ligi'nde 7. haftanın MVP'leri Francisco ve Moneke

İstanbul
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 7. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Francisco ve Moneke, haftanın MVP'si ünvanını paylaştı.
Fransız oyun kurucu Francisco, Litvanya ekibi Zalgiris'in İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 86-65 yendiği maçta 23 sayı, 10 asist, 3 ribauntla oynadı.
Nijeryalı pota altı oyuncusu Moneke ise Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ın Fransa'nın LDLC ASVEL takımına karşı 79-65 kazandığı mücadelede 24 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve 3 top çalma üretti.
Francisco ikinci, Moneke ise 4. kez kariyerinde haftanın MVP'si ödülüne layık görüldü.