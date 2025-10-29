Fenerbahçe Beko, yarın Real Madrid'e konuk olacak
Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasman İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.
İstanbul
Movistar Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, ligin 7. haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 94-79 yenildi. Real Madrid ise Almanya deplasmanında Bayern Münih'e 90-84 mağlup oldu.
Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve 4'er mağlubiyeti bulunuyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı