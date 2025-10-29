Dolar
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Fenerbahçe Beko, yarın Real Madrid'e konuk olacak

Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasman İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Fenerbahçe Beko, yarın Real Madrid'e konuk olacak

İstanbul

Movistar Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligin 7. haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 94-79 yenildi. Real Madrid ise Almanya deplasmanında Bayern Münih'e 90-84 mağlup oldu.

Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve 4'er mağlubiyeti bulunuyor.

