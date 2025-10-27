Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Basketbol Avrupa Ligi'nde üçüncü kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak

Basketbol Avrupa Ligi'nde bu sezon üçüncü kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

Emre Doğan  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Basketbol Avrupa Ligi'nde üçüncü kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak

İstanbul

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları yarın ve 29 Ekim Çarşamba günü, 8. hafta karşılaşmaları ise 30 Ekim Perşembe ve 31 Ekim Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 7. ve 8. hafta maçlarına deplasmanda çıkacak.

Son şampiyon Fenerbahçe 7. haftada yarın TSİ 23.00'te İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak. Üçer galibiyet ve mağlubiyet sonucunda 9. sırada yer alan sarı-lacivertli takım, 8. hafta müsabakasını ise 30 Ekim Perşembe günü aynı saatte bir başka İspanya ekibi Real Madrid ile yapacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan 18. basamaktaki Anadolu Efes, 7. haftada yarın TSİ 22.45'te Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a rakip olacak. Lacivert-beyazlılar, 8. hafta mücadelesinde ise 31 Ekim Cuma günü TSİ 22.30'da İspanya ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, 7. haftada yarın TSİ 22.15'te İsrail'in Maccabi Rapyd takımını ağırlayacak. Milli basketbolcular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in de formasını giydiği Yunanistan temsilcisi, 8. haftada da 31 Ekim Cuma günü TSİ 21.00'de Monaco'ya konuk olacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 7. ve 8. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

7. hafta

Yarın:

21.00 Zalgiris-Virtus Bologna

21.00 Kızılyıldız-LDLC ASVEL

22.00 Bayern Münih-Real Madrid

22.15 Panathinaikos AKTOR-Maccabi Rapyd

22.30 Barcelona-EA7 Emporio Armani Milan

22.30 Baskonia-Dubai Basketbol

22.45 Paris Basketbol-Anadolu Efes

23.00 Valencia Basket-Fenerbahçe Beko

29 Ekim Çarşamba:

21.00 Hapoel IBI-Partizan

22.15 Olympiakos-Monaco

8. hafta

30 Ekim Perşembe:

21.00 Zalgiris-LDLC ASVEL

22.05 Maccabi Rapyd-Kızılyıldız

22.30 Valencia Basket-Dubai Basketbol

22.30 Bayern Münih-Virtus Bologna

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Paris Basketbol

23.00 Real Madrid-Fenerbahçe Beko

31 Ekim Cuma:

21.00 Monaco-Panathinaikos AKTOR

22.15 Olympiakos-Hapoel IBI

22.30 Partizan-Barcelona

22.30 Baskonia-Anadolu Efes

