Anadolu Efes, yarın Paris Basketbol'un konuğu olacak
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Fransız ekibi Paris Basketbol'un konuğu olacak.
İstanbul
Adidas Arena'daki karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.
Ligdeki son iki maçında Panathinaikos AKTOR ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Anadolu Efes, 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle ligin 18. sırasında yer alıyor.
Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe Beko mağlubiyetiyle başlayan Paris Basketbol ise son maçında Partizan'ı 101-83 yendi. 4 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan Fransız temsilcisi, puan cetvelinin 3. basamağında bulunuyor.