Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Anadolu Efes, yarın Paris Basketbol'un konuğu olacak

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Fransız ekibi Paris Basketbol'un konuğu olacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Anadolu Efes, yarın Paris Basketbol'un konuğu olacak

İstanbul

Adidas Arena'daki karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.

Ligdeki son iki maçında Panathinaikos AKTOR ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Anadolu Efes, 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle ligin 18. sırasında yer alıyor.

Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe Beko mağlubiyetiyle başlayan Paris Basketbol ise son maçında Partizan'ı 101-83 yendi. 4 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan Fransız temsilcisi, puan cetvelinin 3. basamağında bulunuyor.

