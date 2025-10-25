Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,113.53
ETH/USDT
3,949.90
BTC/USDT
111,800.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta Rockets, Pistons'a 115-111 yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta Detroit Pistons'a 115-111 kaybetti.

Emre Aşıkçı  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta Rockets, Pistons'a 115-111 yenildi

İstanbul

NBA'de 12 maç yapıldı. Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Pistons'a dört sayı farkla yenildi.

Ev sahibi ekipte Alperen Şengün, 17 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle oynarken Kevin Durant, 37 sayı kaydetti.

Steven Adams, 11 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Jabari Smith, 11 sayı ve 6 ribauntluk performans gösterdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Pistons'ta ise Cade Cunningham 21 sayı, 9 asist, 7 ribaunt ve Ausar Thompson 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Duncan Robinson da 17 sayı attı.

Detroit Pistons, bu sonuçla ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Houston Rockets ise ikinci maçından da mağlup ayrıldı.

Doncic 49 sayı attı, Lakers kazandı

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 128-110 yendi.

Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşmada Sloven yıldız Luka Doncic, 49 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle oynayarak takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Lakers'ta Austin Reaves, 25 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken Rui Hachimura ise 23 sayı kaydetti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 31, Julius Randle 26 ve Donte DiVincenzo ise 13 sayı attı.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 116-122

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 107-111

New York Knicks-Boston Celtics: 105-95

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 124-131

Houston Rockets- Detroit Pistons: 111-115

Memphis Grizzlies-Miami Heat: 114-146

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 116-120

Dallas Mavericks-Washington Wizards: 107-117

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 128-110

Portland Trail Blazers- Golden State Warriors: 139-119

Sacramento Kings-Utah Jazz: 105-104

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 129-102

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nusret-2025 Davet Tatbikatı Saros Körfezi'nde başladı
Gazeteci Faik Çetiner vefat etti
Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin davanın üçüncü duruşması 27 Ekim'de başlayacak
Kadıköy'de İETT otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 2 yolcu yaralandı
"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programında soykırımda suç ortaklıkları konuşulacak

Benzer haberler

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı vites artırdı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı vites artırdı

Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta Rockets, Pistons'a 115-111 yenildi

Basketbol Avrupa Ligi'nde Türk derbisinin galibi Fenerbahçe Beko

NBA'de Thunder, Pacers'ı iki uzatma sonunda 141-135 yendi

NBA'de Thunder, Pacers'ı iki uzatma sonunda 141-135 yendi
Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı
FBI Başkanı Patel, NBA'deki yasa dışı bahis oyunlarına mafyanın da karıştığını belirtti

FBI Başkanı Patel, NBA'deki yasa dışı bahis oyunlarına mafyanın da karıştığını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet