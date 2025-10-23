Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

FBI Başkanı Patel, NBA'deki yasa dışı bahis oyunlarına mafyanın da karıştığını belirtti

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Kash Patel, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) yasa dışı bahis oyunlarının organize edilmesine bazı mafya örgütlerinin de dahil olduğunu söyledi.

Mücahit Oktay  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
New York

Patel, NBA'deki yasa dışı bahis skandalıyla ilgili yürütülen soruşturmanın detaylarını canlı yayında anlattı.

Söz konusu operasyon dahilindeki gözaltıların suç kapsamının, "elektronik dolandırıcılık, kara para aklama, gasp, soygun ve yasa dışı kumar oynamaya kadar uzandığını" belirten Patel, "FBI, ülke çapında hiçbir suç failine yer bırakmayacak." dedi.

Patel, "NBA içinde yapılan dolandırıcılığı çökertmekle kalmadıklarını", aynı zamanda bu yasa dışı faaliyete karışan Bonanno, Gambino, Genovese ve Lucchese gibi mafya örgütlerine de operasyon düzenledikleri bilgilerini paylaştı.

FBI Başkanı, NBA maçlarıyla ilgili internet üzerinden organize edilen yasa dışı bahis oyunları üzerinden bazı basketbolcuların ve diğer suç örgütlerinin milyonlarca dolar haksız kazanç elde ettiklerini belirterek, dolandırılan mağdurların sayısının artmaması için konuyu "sıcak tutacaklarını" vurguladı.

ABD basınında, FBI soruşturması kapsamında yasa dışı bahis ve kumar şebekesiyle ilişkisi tespit edilen 31 kişinin gözaltına alındığı, Portland Trail Blazers Başantrenörü Chauncey Billups ve Miami Heat oyuncusu Terry Rozier'in de şüpheliler arasında olduğu bilgisine yer verildi.

Rozier, NBA'e ait içeriden özel bilgileri kullanarak yasa dışı bir spor bahis şebekesine katılmakla suçlanırken, konuyla ilgili NBA'den henüz bir açıklama gelmedi.

