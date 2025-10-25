Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,113.53
ETH/USDT
3,953.00
BTC/USDT
111,800.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı vites artırdı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ligde ve Avrupa'da sezona mağlubiyetlerle başlarken son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

Salih Ulaş Şahan  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı vites artırdı

Ankara

Sezonun ilk 5 maçında galibiyet alamayan başkent ekibi, son 3 karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kulübün genel menajeri Önder Külçebaş, AA muhabirine, sezon başlangıcını, takım içerisindeki motivasyonu, Avrupa hedeflerini ve altyapı çalışmalarını değerlendirdi.

Takımın sezona zorluklarla başlamasına rağmen kısa sürede toparlandığını belirten Külçebaş, "Aslında çalışma anlamında hiçbir iniş olmadı. Ekip gerçekten çok iyi çalıştı. Bu galibiyetlerin gelmesindeki etken de bu. Koçumuzun oyuncularımızı sürekli motive etmesi, o çukurdan çıkmamızı sağladı. Yeni kurulan bir takımız ve iki önemli eksiğimiz vardı. Michael Devoe'nun 4-5 haftalık sakatlığı vardı ve Kyle Alexander da takıma katılmadığı için rotasyonda zorluklar yaşıyorduk. Mağlubiyetlerin çoğu son anlarda geldi, geri dönüşler oldu ve takım yoruldu. Umarım bundan sonra her gün tuğlaları üst üste koyarak binamızı kuvvetlendirir, yükseltiriz." ifadelerini kullandı.

Takıma yeni katılan isimlerin motivasyona olumlu etkileri olduğunu vurgulayan Külçebaş, "İlk önce birbirlerini tanıma süreci oldu ama parantez açmak istediğim isimler var. Özellikle kaptanımız Doğuş ve Jaleen. Berkan ile geçen seneden kalan arkadaşlar, Kyle'ın da dahil olmasıyla takım kimyasını ve geçmişini bildikleri için yeni gelen arkadaşlara yardım ettiler. Doğuş'un sahada çok savaş vermesi ve enerjiyi yükseltmesi, soyunma odasında insanları birleştirmesi, sorumluluk alması takımın kimyasının oturmasına yardımcı oldu." diye konuştu.

Külçebaş, Fenerbahçe Beko ile deplasmanda yapacakları maç hakkında, "Yoğun bir takvimden geliyorlar. Biz de yoğun bir tempodan geçtik. Maç, pazar günü saat 13.00'te. Mutlaka bazı oyuncuların konsantrasyon düşüklüğü olacaktır. Umarım orada ilk önce sağlıklı ve iyi basketbol oynarız. Çünkü kazanamasanız bile oraları sağlam geçmek bir sonraki maçı etkiliyor. Yani aldığımız artıları toplamaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü basketbol olarak belli bir seviyeye geldik. Her gün üzerine koyuyoruz. Kaybetme durumunda bile üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Oraya tam konsantre bir şekilde gidip güzel bir galibiyetle dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara seyircisinin desteğine dikkati çeken Külçebaş, "Taraftarlar, BKT Avrupa Kupası karşılaşmalarını milli maç gibi görüyor ve bizi çok destekliyor. Birçok maçı da son periyotta hepsinin ayağa kalkıp salonu küçültmesiyle, rakibi boğmasıyla kazandık. Avrupa Kupası'ndaki hedefimiz ilk 4'te olmak. İlk 4'te, ilk 3'te olup ilk turlarda avantaj sağlamak istiyoruz. Ondan sonrasına adım adım bakacağız ama Avrupa'daki hedefimiz her zaman dile getirdiğimiz gibi kupayı alıp Avrupa Ligi'ne yükselmek." şeklinde konuştu.

Külçebaş, altyapı sorumlusu Nezih Özbakır'ın yoğun çalışmalar yaptığını ve altyapı projelerine odaklandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Altyapıda bütçe bulmakta zorlanabiliyoruz ama Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) takımımızı kurduk, şehir dışından oyuncular getirdik. Lojmanlarımızı temizledik, yemeklerimizi düzelttik. Yani organizasyon anlamında birçok şey yaptık ve gençlere yatırımımız devam ediyor. A takımımızda kontratlı oyuncularımız var ve TB2L'de de oynuyor. Güzel, çok çalışkan bir ekibimiz var. Aynı zamanda hem altyapıya hem de A takıma sponsorluklar buluyoruz ki bütçeyi rahatlatalım, gençlere daha fazla yatırım yapabilelim. O yüzden şu an mevcut durumdan memnunuz. Hem başkanımızın hem koçumuzun hem de benim hedefim tesisleşme anlamında projeler geliştirmek."

Fenerbahçe Beko ve London Lions maçlarından sonraki 3 karşılaşmayı Ankara'da oynayacaklarını hatırlatan Külçebaş, taraftarları takımı desteklemeye davet etti ve galibiyetlerle onları sevindirmek istediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD Başkanı Pehlivan: Pazartesi günü itibariyle vatandaşlarımızın eşya zararları, hesaplarına yatmış olacak
Nusret-2025 Davet Tatbikatı Saros Körfezi'nde başladı
Gazeteci Faik Çetiner vefat etti
Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin davanın üçüncü duruşması 27 Ekim'de başlayacak
Kadıköy'de İETT otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 2 yolcu yaralandı

Benzer haberler

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı vites artırdı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı vites artırdı

Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta Rockets, Pistons'a 115-111 yenildi

Basketbol Avrupa Ligi'nde Türk derbisinin galibi Fenerbahçe Beko

NBA'de Thunder, Pacers'ı iki uzatma sonunda 141-135 yendi

NBA'de Thunder, Pacers'ı iki uzatma sonunda 141-135 yendi
Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı
Avrupa Ligi'nde de görev yapan Sırp basketbol hakemi Uros Nikolic, gözaltına alındı

Avrupa Ligi'nde de görev yapan Sırp basketbol hakemi Uros Nikolic, gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet