Fenerbahçe Beko, yarın Valencia Basket'e konuk olacak
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanya ekibi Valencia Basket'le yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İstanbul
Roig Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, ligin 6. haftasında Anadolu Efes'i Türk derbisinde 79-69 mağlup etti. Valencia Basket ise ligdeki son maçında EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 103-100 yendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve mağlubiyeti bulunurken, Fenerbahçe Beko puan cetvelinin 9. basamağında, İspanyol ekibi ise 12. sırasında yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.