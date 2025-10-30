Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI maçları Almanya'da oynanacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi'nde ev sahibi olarak İsrail temsilcileri Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI ile yapacağı karşılaşmalar, Almanya'da yapılacak.

Emrah Oktay  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI maçları Almanya'da oynanacak Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 11 Kasım Salı günü Maccabi Rapyd, 13 Kasım Perşembe günü ise Hapoel IBI ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynaması gereken Avrupa Ligi 10. ve 11. hafta müsabakaları, güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı ülkede, taraftarların katılımına açık oynanacak.

Tedbir odaklı karar doğrultusunda, Fenerbahçe Kulübü ve Avrupa Ligi yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde müsabakalara, yerel otoriteler tarafından bu müsabakaların oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve Avrupa Ligi müsabaka kriterlerini karşılayabilen Almanya'nın Münih şehrindeki SAP Garden’ın ev sahipliği yapmasına karar verildi.

Müsabakaların başlama saati, bilet satışı ve kombine sahiplerinin bu karşılaşmanın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanamayacak olması dolayısıyla yaşayacakları mağduriyetin giderilmesiyle ilgili bilgilendirmeler resmi internet sitesinden duyurulacak.

