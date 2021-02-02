Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak

Ankara
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Ligde son 5 maçını kaybeden kırmızı-siyahlılar, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırmıştı.
Başkent temsilcisi, Süper Lig'de 19 puanla küme düşme hattında yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.