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Spor, Futbol

Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Halil İbrahim Avşar   | 02.02.2021
Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak

Ankara

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Ligde son 5 maçını kaybeden kırmızı-siyahlılar, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırmıştı.

Başkent temsilcisi, Süper Lig'de 19 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

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