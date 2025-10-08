Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Mehmet Kaya oldu

Ankara
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz yönetim kurulunun 8 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında Mehmet Kaya, Gençlerbirliği Kulübünün 29. başkanı olarak oy birliğiyle seçilmiştir. Sayın Mehmet Kaya'ya görevinde başarılar diliyoruz. Cumhuriyetimizin 102 yıllık çınarı Gençlerbirliği, Sayın Mehmet Kaya başkanlığında köklü tarihine yakışır yönetim anlayışıyla yoluna devam edecektir." denildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Osman Sungur, sağlık sorunları ve kişisel sebeplerden dolayı başkanlık görevini bıraktığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.