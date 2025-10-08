Dolar
41.70
Euro
48.42
Altın
4,047.26
ETH/USDT
4,535.80
BTC/USDT
123,889.00
BIST 100
10,756.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Mehmet Kaya oldu

Gençlerbirliği'nde Osman Sungur'un istifasıyla boşalan başkanlık görevine, yönetim kurulunda yapılan oylama sonucu Mehmet Kaya getirildi.

Halil İbrahim Avşar  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Mehmet Kaya oldu

Ankara

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz yönetim kurulunun 8 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında Mehmet Kaya, Gençlerbirliği Kulübünün 29. başkanı olarak oy birliğiyle seçilmiştir. Sayın Mehmet Kaya'ya görevinde başarılar diliyoruz. Cumhuriyetimizin 102 yıllık çınarı Gençlerbirliği, Sayın Mehmet Kaya başkanlığında köklü tarihine yakışır yönetim anlayışıyla yoluna devam edecektir." denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Osman Sungur, sağlık sorunları ve kişisel sebeplerden dolayı başkanlık görevini bıraktığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma projesidir
Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak
Bakan Fidan: DEAŞ ile mücadele kisvesi ile bölücü bir gündem takip eden SDG'nin bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor
MİT, Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı saklayan şüpheliyi yakaladı
İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu

Benzer haberler

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Mehmet Kaya oldu

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Mehmet Kaya oldu

Gençlerbirliği ile Alanyaspor berabere kaldı

Gençlerbirliği'nden hakem kararlarına tepki

Zecorner Kayserispor ile Gençlerbirliği berabere kaldı

Zecorner Kayserispor ile Gençlerbirliği berabere kaldı
Gençlerbirliği'nin eski sportif direktörü Düzgün, başkent ekibinde yaşadıklarını anlattı

Gençlerbirliği'nin eski sportif direktörü Düzgün, başkent ekibinde yaşadıklarını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet