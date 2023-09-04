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Spor, Futbol

Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Adsız Günebakan  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Sayın Erdal Güneş ve ekibine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında gönülden başarılar diliyoruz." denildi.

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