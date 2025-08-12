Dolar
Gündem

Gürcistan Cumhurbaşkanı: (Rusya-Ukrayna) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göstermiş olduğu rol barış için son derece önemli

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Cumhurbaşkanının (Erdoğan) göstermiş olduğu rol çatışan taraflar arasında barışın tesisi açısından son derece önemli." dedi.

Gökhan Çeliker  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Gürcistan Cumhurbaşkanı: (Rusya-Ukrayna) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göstermiş olduğu rol barış için son derece önemli Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

