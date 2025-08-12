Gürcistan Cumhurbaşkanı: (Rusya-Ukrayna) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göstermiş olduğu rol barış için son derece önemli
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Cumhurbaşkanının (Erdoğan) göstermiş olduğu rol çatışan taraflar arasında barışın tesisi açısından son derece önemli." dedi.
Ankara
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
