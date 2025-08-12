Dolar
YÖK'ten "YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı ve yetkisiz erişim" iddialarına ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), düzenli yapılan kontroller sonucunda Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde (YÖKSİS) herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmediğini bildirdi.

Şeyma Güven  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
YÖK'ten "YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı ve yetkisiz erişim" iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

Başkanlıktan, "YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı ve yetkisiz erişim" iddialarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulumuzda düzenli olarak yapmakta olduğumuz kontroller neticesinde YÖKSİS'te herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kurumumuz bilişim sisteminde bir sızıntı olduğuna dair tarafımıza şu ana dek bildirilen bir açık söz konusu değildir."

Veri merkezinin ve sistemlerin her ay düzenli olarak sistem taramasından geçirildiğinin altı çizilen açıklamada, "Veri güvenliği konusu kurumumuzda büyük önemle ele alınmakta, verilerin korunması için her türlü tedbir sağlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır. Kamuoyunun dikkatine sunarız." ifadelerine yer verildi.

