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Spor, Futbol

Gaziantep FK'de ikinci yarının yıldızı: Alexandru Maxim

Geride kalan sezonun devre arasında kiralık olarak Gaziantep ekibine dahil olan Rumen oyuncu Alexandru Maxim, gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağladı.

Kerem Kocalar   | 07.08.2020
Gaziantep FK'de ikinci yarının yıldızı: Alexandru Maxim

Gaziantep

Gaziantep Futbol Kulübü'nün devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından kiraladığı Alexandru Maxim, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla takımının yıldızlaşan isimlerinden biri oldu.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, devre arasında orta sahayı güçlendirmek için Maxim'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Gaziantep'e geldiği ilk hafta formayı sırtına geçiren Rumen oyuncu, hemen hemen her maçta takımın ileri uçta etkili ataklar geliştirmesine öncülük etti.

Sezonun ikinci yarısında 15 maça çıkıp bin 293 dakika sahada kalan Maxim, skor anlamında da takımına katkılar sağladı.

15 maça 7 gol sığdıran Maxim, pandemi sonrasında da takımının yenilmezlik serisi elde etmesinde etkili oldu.

Pandemiden sonra kendini buldu

Maxim'in gol attığı maçlarda Gaziantep ekibi sahadan puansız ayrılmazken, tecrübeli oyuncu attığı gollerin 5'ini pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından kaydetti. Rumen oyuncu, salgın öncesindeki 2 golünü ise Sivasspor'a attı.

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