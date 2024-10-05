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Spor, Futbol

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Mehmet Akif Parlak  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak

Gaziantep

Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Ligde çıktığı 6 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 4 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Süper Lig'de yaptığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan Beşiktaş ise 16 puana sahip.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Eren Erdoğan ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tedavileri tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Daubin ve Mustafa Eskihellaç'ın son durumu ise yarın netlik kazanacak.

Hafta içinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep deplasmanında namağlup ünvanını korumaya çalışacak.

Ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan siyah-beyazlı takım, 16 puan topladı.

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 4 kez de yenilen Gaziantep FK ise hanesine 4 puan yazdırabildi.

Tek puan kaybı deplasmanda

Sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Beşiktaş, ligdeki tek puan kaybını deplasmanda yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, ligde Samsunspor ve Kayserispor deplasmanlarından galibiyetle dönerken, Trabzonspor'a konuk olduğu maçta ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Masuaku'nun cezası bitti

Beşiktaş'ta kart cezası nedeniyle Kayserispor'la oynanan maçta görev yapamayan Arthur Masuaku, Gaziantep deplasmanında kadrodaki yerini alacak.

Sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt maçında kaleyi Ersin Destanoğlu'na bırakan Mert Günok'un durumu ise bugün yapılacak son antrenmanda netlik kazanacak.

Tedavileri süren Necip Uysal ve Al Musrati ise müsabakada forma giyemeyecek.

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