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Spor, Futbol

Gaziantep FK ligden çekildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı aldığını duyurdu.

Hilmi Sever   | 12.02.2023
Gaziantep FK ligden çekildi

Istanbul

Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde, şehrimizle birlikte 10 komşu şehrimizi de etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarabilmek için mücadelemiz devam etmektedir. Böylesi bir felaketin ardından futbol konuşmaya dahi gücümüz kalmamıştır. Öncelikle, depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, henüz ulaşılamayan tüm vatandaşlarımızın bir an önce sağ salim kurtulmasını dileriz. Tüm bu zorlu şartlar altında kulübümüzün, sportif faaliyetlerine devam etmesi de mümkün gözükmemektedir. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla birlikte Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Deprem nedeniyle destek veren herkese teşekkür edilen açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"En kısa sürede şehrimizin ve ülkemizin bu deprem felaketinin yaralarını saracağına inanıyor, destekleriyle yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Gazi şehrimiz en kısa sürede misafirperverliğin başkenti olarak tüm futbolseverleri ağırlayacak olmanın ve kırmızı-siyaha gönül veren taraftarlarımızla buluşmanın inancıyla elinden gelen mücadeleyi sürdürecektir."

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