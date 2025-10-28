Dolar
Spor, Futbol

Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ömer Faruk Salman  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi sona erdi

Gaziantep

Ligin 3. haftasında takımın başına geçen teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıkış yakalayan Güneydoğu temsilcisi, son 7 maçında 5 galibiyet 2 beraberlik alarak 4. sırada kadar yükselmişti.

Dün evinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta 4-0 mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, Burak Yılmaz ile ilk yenilgisini yaşadı.

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile oynadığı son 8 maçını da kaybetti.

Gaziantep ekibi, 17 puan ve averajla 6. sırada bulunuyor.

Güneydoğu temsilcisi 11. hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

