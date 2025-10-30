Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK üst tura yükseldi

Gaziantep
Maçın 3. dakikasında Sorescu'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Kulasin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
25. dakikada Boateng'in ceza alanı önünden verdiği pası iyi değerlendiren Bacuna topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Gaziantep FK, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.