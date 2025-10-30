Dolar
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sahasında Karabük İdman Yurdu Spor'u 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

Ömer Faruk Salman  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK üst tura yükseldi Fotoğraf: Beyza Nur Eryılmaz/AA

Gaziantep

Maçın 3. dakikasında Sorescu'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Kulasin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

25. dakikada Boateng'in ceza alanı önünden verdiği pası iyi değerlendiren Bacuna topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Gaziantep FK, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

