Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK berabere kaldı

Antalya
8. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Camara'nın ön direğe yaptığı ortada topla buluşan Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta çıktı.
19. dakikada Gaziantep FK'nın merkezden gerçekleştirdiği atakta ceza sahasına giren Bayo'nun şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu önünde bulan Kozlowski'nin vuruşunda meşin yuvarlağı Janvier uzaklaştırdı.
45+1. dakika sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in pasında topla buluşan Makouta'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Zafer Görgen güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci Yarı
59. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Camara, topu ceza sahasına taşıyıp şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.
70. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Janvier'den topu kapan Yusuf Kabadayı'nın ceza sahası çaprazında yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
82. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahası dışına çıkardığı topta Makouta'nun şutu direğin yanından az farkla dışarı gitti.
90+3. Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta topla birlikte ceza sahasına giren Maestro'nun şutunda kaleci Zafer Görgen'den dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
