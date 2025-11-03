Dolar
42.05
Euro
48.49
Altın
4,010.96
ETH/USDT
3,627.20
BTC/USDT
106,898.00
BIST 100
11,060.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda ikas Eyüpspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 1-0 yenerek ligde 5 maç aranın ardından galip geldi.

Metin Arslancan  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda ikas Eyüpspor'u mağlup etti Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

2. dakikada Kerem Demirbay'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya penaltı noktasının sağından Halil Akbunar'ın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Abdullah Yiğiter, meşin yuvarlağı uzanarak çelmeyi başardı.

10. dakikada soldan gelişen atakta Yalçın Kayan'ın arka direğe yaptığı ortaya kayarak dokunan Halil Akbunar'ın şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

17. dakikada ikas Eyüpspor net gol şansını kaçırdı. Sol kanattan gelişen atakta Serdar Gürler'in ceza sahası içine çevirdiği topa Thiam bekletmeden vuruşunu yaptı kaleci Abdullah Yiğiter, uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonunda devamında altıpas içine düşen topu Halil Akbunar kafayla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

25. dakikada iki takım oyuncularından seken topu son olarak önünde bulan Legowski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Abdullah Yiğiter, uçarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

37. dakikada soldan Safuri'nin kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Öte yandan karşılaşmaya Hesap.com Antalyaspor, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan" pankartıyla çıktı.

İkinci Yarı

62. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazdan Umut Meraş'ın arka direğe yaptığı ortada Yalçın Kayan'ın boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top önce yan direğe ardından çizgi üzerindeki kaleci Abdullah Yiğiter'e çarparak oyun alanına döndü.

75. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Abdülkadir Ömür'ün pasıyla çaprazdan ceza sahasına giren Bünyamin Balcı, pasını altıpasın gerisindeki Boli'ye çıkardı. Uygun durumdaki Fildişi Sahilli futbolcu, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Antalyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Erol Bulut: "Kazanmak, puan veya puanlar almak çok önemliydi"

Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Zor bir maç olduğunu anlatan 50 yaşındaki teknik adam, "Kazanmak, puan veya puanlar almak çok önemliydi. Kupa maçından sonra aldığımız iyi moralle kazanıp yola devam etmek gerekiyordu. İlk yarıda rakibimiz 2-3 pozisyona girdi. İstediğimiz gibi başlamadık, tedirgindik. İkinci yarı tedirginliği üzerimizden biraz olsun attık. Öne geçtik. İkinci golü de attık ofsayttan dolayı iptal oldu. Takım karakter gösterdi. Birlikte nasıl savunmamız gerektiğini gösterdiler. Doğru şeyleri yapınca puan ya da puanlar alabiliyorsunuz." diye konuştu.

"Bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi Nuri Şahin'e aktarmış"

Bulut, ligde geçen hafta oynanan Başakşehir mücadelesinden önce antrenman bilgilerinin ve analizlerinin teknik direktör Nuri Şahin'e ve bugün oynanan Eyüpspor maçından önce de eflatun-sarılı kulübe aktarıldığını dile getirdi.

Erol Bulut, geçen haftadan başlayan bir sorunla karşı karşıya olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kazanınca daha rahat konuşabiliriz. Berabere kalsaydık da kaybetseydik de söyleyecektim. Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Nuri Hoca'ya (Şahin) aktarmış. Biz takip ettik. Bu maalesef bu maçtan önce de oldu. Bizim taktiğimizi, topa karşı nasıl oynayacağız, hücumda neler yapacağız, bu bilgiler de rakibin hocasına gitti. Bu bilgi bize geldi. Çok ağır konuşmak istiyorum ama yanlış olur. Kulüplerin ekmeğini yiyip ihanet eden kişilerin futboldan kulüplerden uzaklaştırmamız lazım. Ben bunu özellikle takip edeceğim. Kim olduğunu ortaya çıkarmak için birkaç gelen haber var, kimlerin olabileceğine dair haber var. Başkanımıza ilettim. Tek Antalyaspor'da değil başka takımlarda da böyle şeyler olmasın diye. Bu doğru değil. Bu futbola, spora yakışmayan şeyler. Hocalar rakiplere çalışmalı. Zaten maçını izliyorsun, analizini yapıyorsun. Detaylar açıklandığında bunlar benim gözümde karaktersizlik. Bu kişiyi içimizde bulacağız ve bu tesislere bir daha ayak basmayacak."

Takımların uzun süre kazanamadığında öz güven kaybettiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Oyuncu, kendine, takım arkadaşlarına olan inancını kaybediyor. Ayağına top geldiğinde tedirgin oluyor. Benim dönemimde 2 maç, benden önce 3 müsabaka ve 5 maçta kaybettiğinizde, ondan önce de kaybedilen karşılaşmalar vardı. Takımda bazı eksiklikler zaten var. Bunu dile getirmek istemiyorum. Başka zaman konuşabiliriz. Biz takımımızı fiziksel olarak üst seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Futbol fiziksel bir oyun. Mücadele etmeniz gerekiyor. Fiziksel olarak iyi bir seviyede olmazsanız zor mücadele edersiniz. Ben ilk başta takımın fizik gücünü yukarıya çekip daha sonra daha rahat ilerleyeceğiz. Antrenmanlarda çoğu şeyi takip ediyoruz. Yolumuz uzun. Futbolda fiziksel durumun iyi değilse her ligde sorun yaşarsınız." diyerek konuşmasını tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UNESCO, 15 Aralık’ı "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan etti
Minguzzi cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da temaslarda bulundu
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Fransa'ya göre Türkiye savunma ürünleri ihracatında çarpıcı ilerleme gösteriyor

Benzer haberler

Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK berabere kaldı

Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK berabere kaldı

Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda ikas Eyüpspor'u mağlup etti

Galatasaray Kulübü dolandırıcılık çetesinin çökertildiğini açıkladı

Ajax-Galatasaray maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek

Ajax-Galatasaray maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek
Vefat eden Beşiktaş'ın altyapı teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu için tören düzenlendi

Vefat eden Beşiktaş'ın altyapı teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu için tören düzenlendi
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde haftanın görünümü

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde haftanın görünümü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet