Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,945.10
BTC/USDT
67,245.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK-Fatih Karagümrük maçı berabere tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı, 1-1 berabere tamamlandı.

Fevzi Kemal Karagöz, Ömer Faruk Salman  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Gaziantep FK-Fatih Karagümrük maçı berabere tamamlandı Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

İlk yarı

2. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Barış Jakob Kalaycı'nın ortasında kalecinin elinden kaçırdığı topa Bartuğ'un vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Biraschi'nin altıpas üzerinden vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı.

9. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında ceza yayı gerisinde topla buluşan Lungoyi'nin rakibini geçtikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

11. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Barış Jakob Kalaycı'nın ortasında iyi yükselen Berkay Özcan'ın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

13. dakikada Larsson'un uzun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Berkay Özcan'ın üst köşeye sert şutunda, kaleci Zafer topu kornere çeldi.

24. dakikada savunmanın hatalı pasında topla buluşan Perez'in ceza sahası dışında sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında Lungoyi'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada iyi yükselen Gassama'nın kafa vuruşunda, top kaleci Grbic'te kaldı.

37. dakikada Maxim'in ceza sahasına ortasında savunmanın arkasına düşen topu kontrol eden Gassama'nın ceza sahası sağ iç çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Bartuğ Elmaz, rakip yarı alanın ortalarında kaleye sert vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

54. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Bayo'nun pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Maxim'in sert şutunda, savunmaya çarpan top ters köşeden ağlarla buluştu: 1-0

56. dakikada Bayo'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

63. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Rakibin kaptırdığı topu kontrol eden Tiago Çukur'un pasını alan Sergio Junior'un uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1

74. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında Yusuf'un pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Lungoyi'nin yerden sert şutunda, kaleci ayaklarıyla topu kornere çeldi.

78. dakikada Maxim'in sağ taraftan kullandığı kornerde Bayo, arkada direğe doğru gelen topa sert vurdu ama meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

87. dakikada kullanılan taç sonrası savunmanın uzaklaştırdığı topa Sorescu'nun gelişine vuruşunda, kaleci Grbic topu köşeden kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

"Bugünkü sonuçtan mutlu değiliz"

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, alınan sonuçtan mutlu olmadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stanojevic, iyi bir oyun sergilediklerini ancak istedikleri skoru alamadıklarını ifade etti.

Ligde kalma konusunda takımın matematiksel olarak şansının devam ettiğini belirten Stanojevic, şunları kaydetti:

"Bugünkü sonuçtan mutlu değiliz, çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle de ilk yarı iyi fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. O fırsatları değerlendirebilseydik sonuç daha farklı olabilirdi. Ben futbolcularıma söyledim, hala matematiksel olarak şansımız devam ediyor bırakmıyoruz, savaşmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Türkiye ve Umman'dan bölgeden tahliyeler için ek uçak seferi işbirliği
Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret" 111 yıl sonra aynı rotada
MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

Benzer haberler

Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 1-0 yendi

Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 1-0 yendi

Gaziantep FK-Fatih Karagümrük maçı berabere tamamlandı

Göztepe, Süper Lig'de kazanmayı unuttu

Trabzonspor ile Kayserispor, yarın 58. kez karşı karşıya gelecek

Trabzonspor ile Kayserispor, yarın 58. kez karşı karşıya gelecek
Milli futbolcu Emine Ecem Esen'den kadınlara 'vazgeçmeyin' mesajı

Milli futbolcu Emine Ecem Esen'den kadınlara 'vazgeçmeyin' mesajı
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet