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Spor, Futbol

Gaziantep FK-Antalyaspor maçı beraberlikle sonuçlandı

Süper Lig'in 29. haftasındaki Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Mehmet Akif Parlak   | 28.06.2020
Gaziantep FK-Antalyaspor maçı beraberlikle sonuçlandı Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Süper Lig'in 29. haftasındaki Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı. 

İlk yarı

Süper Lig'in 29. haftasındaki Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 

12. dakikada Oğuz Ceylan'ın kale ağzına çevirdiği top savunmadan döndü, dönen topa Maxim'in gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

22. dakikada Maxim'im pasında ceza sahası içine giren Kenan Özer'in şutuna savunma engel oldu, top az farkla kornere çıktı.

42. dakikada sol kanatta Morais'in pasında ceza sahası içinde hareketlenen Twumasi'den önce Ersan Gülüm topa ayak koydu ve tehlikeyi büyümeden önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

58. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Gaziantep'in hızlı hücumunda sağ kanattan topu taşıyan Djilobodji, topu Oğuz'a bıraktı. Oğuz'un pasında Kayode, kale ağzında bekletmeden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

65. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Maxim'in yerden yaptığı vuruşta kaleci Boffin topu ayağı ile son anda uzaklaştırdı.

85. dakikada Djilobodji, Amilton'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa elle müdahale etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

88. dakikada penaltıyı gole çeviren Jahovic, takımına eşitliği getirdi. 1-1 

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 eşitlikle bitti. 

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