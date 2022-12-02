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Spor, Futbol

Galatasaraylı Icardi'nin adalesinde kas hasarı ve zorlanma tespit edildi

Galatasaray Kulübü, Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Ercan Doğan   | 02.12.2022
Galatasaraylı Icardi'nin adalesinde kas hasarı ve zorlanma tespit edildi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemizde çekilen MR’ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.

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