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Spor, Futbol

Galatasaray'ın yeni transferi Sallai'nin hedefi Avrupa Ligi şampiyonluğu

Galatasaray'ın yeni transferi Macar futbolcu Roland Sallai, sarı-kırmızılı takımla UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamak istediğini söyledi.

Emre Doğan  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
Galatasaray'ın yeni transferi Sallai'nin hedefi Avrupa Ligi şampiyonluğu

İstanbul

Sarı-kırmızılıların Almanya temsilcisi Freiburg'dan 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu, kulübün YouTube kanalına açıklamada bulundu.

Çok büyük bir takıma geldiğini belirten Sallai, "Çok heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Bana bir ilgi vardı ve ben de buna karşılık verip gelmek istedim. Türkiye'nin en büyük kulübüne geliyordum ve bunu kabul ettim. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Buraya gelmekten dolayı çok mutluyum ve formamıza beşinci yıldızı takmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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