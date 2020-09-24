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Spor, Futbol

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Rangers

Sarı kırmızılı ekip, gruplara kalmak için İskoçya'nın Rangers takımı ile mücadele edecek. İlk maç 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynanacak.

Süha Gür   | 24.09.2020
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Rangers

İstanbul

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek, play-off turuna yükselen sarı-kırmızılılar, gruplara kalmak için Rangers ile mücadele edecek.

Galatasaray, Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 yenerek tur atlayan Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

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