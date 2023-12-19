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Spor, Futbol

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira ameliyat edildi

Göğüs kasında kopma meydana gelen Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira ameliyat edildi.

Bozhan Memiş  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira ameliyat edildi

İstanbul

Oliveira, sosyal medya hesabından ameliyatın ardından yaptığı paylaşımda, "Ameliyat tamam. Galatasaray'a ve Yener İnce'ye açık fikirli oldukları, Portekiz'de iyileşme kararıma güvendikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Sergio Oliveira'nın Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması yaptığı sırada göğüs kasında kopuk oluştuğunu belirtmişti.

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