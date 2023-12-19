Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira ameliyat edildi

İstanbul
Oliveira, sosyal medya hesabından ameliyatın ardından yaptığı paylaşımda, "Ameliyat tamam. Galatasaray'a ve Yener İnce'ye açık fikirli oldukları, Portekiz'de iyileşme kararıma güvendikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Sergio Oliveira'nın Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması yaptığı sırada göğüs kasında kopuk oluştuğunu belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.