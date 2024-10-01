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Spor, Futbol

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sol adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi

Galatasaray Kulübü, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in sol üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Mutlu Demirtaştan  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Galatasaray'da Victor Osimhen'in sol adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 7. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen’in tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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