Dolar
44.08
Euro
51.22
Altın
5,108.16
ETH/USDT
2,078.30
BTC/USDT
70,912.00
BIST 100
12,982.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray yeşil sahalarda taraftarını, borsada yatırımcısını sevindiriyor

Borsa İstanbul'da ocak-şubat döneminde yatırımcısına kazandıran tek kulüp yüzde 3,4 ile Galatasaray olurken, sarı-kırmızılı ekip bu dönemde yeşil sahalarda taraftarını, borsada da yatırımcısını sevindirmeyi başardı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Galatasaray yeşil sahalarda taraftarını, borsada yatırımcısını sevindiriyor

İstanbul

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi yılın ilk iki ayında yüzde 3,6 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da işlem gören takımların performansına bakıldığında bu dönemde yatırımcısına kazandıran tek kulübün Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları olduğu görüldü.

Galatasaray hisselerinin bu performansında, takımın yurt içi ve yurt dışında aldığı başarılı sonuçlar etkili oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek tur atlayan Galatasaray, son 16'ya yükseldi. Öte yandan, Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 24. haftası itibarıyla 58 puanla lider konumunda bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Takımın aldığı bu sonuçlar hisse performansına da yansıdı. Bu dönemde yeşil sahalarda taraftarını, borsada yatırımcısını sevindiren Galatasaray'ın hisseleri yüzde 3,4 değer kazandı.

Süper Lig'de 54 puanla ikinci sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turuna yükselme play-off turunda elenen Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri ise bu dönemde yüzde 7,9 değer kaybetti.

Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri ise aynı dönemde yüzde 5,6, sezonun ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla yükselişe geçen Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri de yüzde 6,1 geriledi.

En çok piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, şubat ayını 19 milyar 687 milyon 500 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 16 milyar 200 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 7 milyar 575 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor, 6 milyar 677 milyon 790 bin 879 lira piyasa değeriyle Beşiktaş takip etti.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin şubat kapanış dönemi, ocak-şubat getirileri ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket2025 Aralık kapanış fiyatı (TL)2026 Şubat kapanış fiyatı (TL)2026 Ocak-Şubat farkı (yüzde)Piyasa değeri (TL)
Galatasaray1,161,20+3,416.200.000.000
Trabzonspor1,071,01-5,67.575.000.000
Beşiktaş1,631,53-6,16.677.790.879
Fenerbahçe3,423,15-7,919.687.500.000
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten Yomra Sahili'nde görme engelliler için erişim eksikliğine "ayrımcılık" cezası
Kars'ta sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu
Azerbaycan'da, Bayraktar TB2 uzmanlık kursu ilk mezunlarını verdi
Renk cümbüşüne dönen çiçek mezatlarını Kadınlar Günü heyecanı sardı
Yasa dışı bahis gelirlerini akladığı iddia edilen 20 zanlı hakkında gözaltı kararı

Benzer haberler

Galatasaray yeşil sahalarda taraftarını, borsada yatırımcısını sevindiriyor

Galatasaray yeşil sahalarda taraftarını, borsada yatırımcısını sevindiriyor

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler golcülerde

Beşiktaş iç sahada toparlandı, Galatasaray son deplasmanından mağlup döndü

Beşiktaş ile Galatasaray, 360. randevuya çıkacak

Beşiktaş ile Galatasaray, 360. randevuya çıkacak
Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ozan Ergün yönetecek

Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ozan Ergün yönetecek
Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un derbi "karnesi"

Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un derbi "karnesi"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet