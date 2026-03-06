Dolar
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Spor

Beşiktaş iç sahada toparlandı, Galatasaray son deplasmanından mağlup döndü

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde iki ekibin iç saha ve deplasman performansları dikkati çekiyor.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Beşiktaş iç sahada toparlandı, Galatasaray son deplasmanından mağlup döndü

İstanbul

Sezonun ilk bölümünde iç sahada taraftarlarını memnun etmeyen sonuçlar alan Beşiktaş, ligin ikinci yarısında yükselişe geçerken iç saha performansını da düzeltti.

Son haftalarda aldığı olumlu sonuçlarda iç saha performansının da katkısı olan Beşiktaş, Dolmabahçe'de bu sezon oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alırken 2 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sezon başında Tüpraş Stadı'nda üst üste oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, daha sonra galibiyete hasret kaldı. Peş peşe oynadığı 4 maçta taraftarlarını sevindiremeyen siyah-beyazlılar, daha sonra yapılan 4 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi.

Önce öne geçti, sonra kaybetti

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda mağlup olduğu 2 maçta da rakipleri karşısında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir ve Kocaelispor maçlarını kazandıktan sonra Gençlerbirliği'ni ağırlayan siyah-beyazlı ekip, 1-0 öne geçtiği müsabakadan 2-1 yenik ayrıldı. Daha sonra Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelen Beşiktaş, 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve derbiyi 3-2 kaybetti.

Bu maçların ardından içeride Samsunspor ve Gaziantep FK ile berabere kalan siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor, Zecorner Kayserispor ve TÜMOSAN Konyaspor müsabakalarını kazandı. Corendon Alanyaspor'la berabere kalan Beşiktaş, Göztepe'yi farklı yendi.

Dolmabahçe'nin golcüsü El Bilal Toure

Beşiktaş'ın iç saha maçlarında taraftarlarına en fazla gol sevinci yaşatan oyuncu El Bilal Toure oldu.

Sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek El Bilal Toure, iç sahada 4 gole imza attı.

Malili oyuncuyu 3 golle Cengiz Ünder izlerken, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Hyeon-gyu Oh ise rakip fileleri 2'şer kez havalandırdı.

Galatasaray'ın mağlubiyetleri deplasmanda

Ligde 2 maçtan puan alamayan Galatasaray, bu yenilgileri rakiplerine konuk olduğu müsabakalarda yaşadı.

Deplasmanda oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki dış saha serüvenine etkili başladı ve ilk 4 deplasman mücadelesini gol yemeden kazandı.

Dış sahada oynadığı son maçta Konyaspor'a yenilen Galatasaray, Kocaelispor deplasmanından da mağlubiyetle dönerken, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan derbide 1 puan aldı.

Galatasaray, deplasmandaki Gaziantep FK, Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor, Başakşehir, Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor maçlarından 3 puanla döndü.

Deplasmanda en etkili isim Sane

Galatasaray'ın deplasmanda aldığı galibiyetlerde Leroy Sane'nin performansı dikkati çekti.

Dış sahada oynanan maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandırarak sarı-kırmızılıların deplasmandaki en golcü oyuncusu olan Sane'yi 4 golle Victor Osimhen takip etti. Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Mauro Icardi ise 3'er golle takımlarına dış sahada katkı verdi.

