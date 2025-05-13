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Spor, Futbol

Galatasaray ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray ve Trabzonspor karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Bozhan Memiş, Ceren Aydınonat, Selçuk Kılıç  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Galatasaray ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını tamamladı

İstanbul

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor ile Gaziantep'te yapacağı final maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi, yarın saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray kafilesi Gaziantep'e gitti

Final öncesinde son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-kırmızılılar ardından İstanbul Havalimanı'na hareket etti.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özek uçakla Gaziantep'e giden kafilede yöneticiler de yer aldı.

Trabzonspor cephesi

Trabzonspor da Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde karşılaşma öncesi basına kapalı olarak son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenmanda Galatasaray maçından sonra sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Uğurcan Çakır ile tedavisi tamamlanan Stefan Savic'in de yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor, antrenmanın ardından Gaziantep'e gitmek için havalimanına hareket etti.

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