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Spor, Futbol

Galatasaray-Trabzonspor müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. 19 Ağustos Cumartesi günü yapılacak Galatasaray-Trabzonspor müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Emre Doğan  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Galatasaray-Trabzonspor müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek

Istanbul

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

18 Ağustos Cuma:

21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: Sarper Barış Saka

21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

19 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan

21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge

21.45 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker

21.45 Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam

21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler

21 Ağustos Pazartesi:

21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: Cihan Aydın

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