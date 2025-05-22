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Ticaret Bakanlığı ekipleri üç operasyonda uyuşturucu ve kaçak eşyaya el koydu

İstanbul Ambarlı ve Pendik Gümrük Limanları ile Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki operasyonlarda toplam 661 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Mehmet Can Toptaş  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Ticaret Bakanlığı ekipleri üç operasyonda uyuşturucu ve kaçak eşyaya el koydu

Ankara

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, 24 saat içinde İstanbul Ambarlı ve Pendik Gümrük Limanları ile Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği üç operasyonda uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekiplerce söz konusu noktalarda narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları yürütüldü.

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Bu çalışmaların ardından, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir araç takibe alındı.

Artan şüpheler üzerine X-ray taramasında yönlendirilen araçta tespit edilen yoğunluk sonucu yapılan detaylı aramada yasal yükün üzerine yerleştirilmiş koliler içerisinde 382 kilo ve yaklaşık 233 milyon 555 bin lira değerinde esrar ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda da Türkiye üzerinden İngiltere'ye transit taşıma beyanıyla Pendik Gümrük Sahası'na gelen bir araç riskli görülerek X-ray taramasına sevk edildi.

Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilen araçtaki detaylı aramalar sonucu içleri oyulan kerestelere gizlenmiş halde, 9 milyon 690 bin lira değerinde​​​​​​​ 115 bin paket sigara cinsi eşya yakalandı.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda ise, Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi (BİLGE) ile Karar Destek Sistemi'ne (KDS) gelen ihbar üzerine çalışma yapıldı.

Ekiplerce, Bulgaristan'dan yurda giren 12 bin 140 kilogram ayçiçeği küspesi taşıyan araç şüphe üzerine takibe alındı.

Ambarlı Limanı'ndaki araçta narkotik köpekleriyle yapılan aramada 8 çuvala gizlenmiş vakumlu poşetlerde yaklaşık piyasa değeri 174,7 milyon lira olan 279 kilogram esrar ele geçirildi.

Ekiplerin üç operasyon sonucu ele geçirdiği uyuşturucunun miktarı toplamda 661 kilogramı bulurken, yaklaşık 418 milyon liralık rekor uyuşturucu ve kaçak eşyanın yurda girişi önlenmiş oldu.

Olaylarla ilgili soruşturmalar ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ederken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.​​​​​​​

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