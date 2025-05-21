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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Danylo Sikan'ın "süre" sıkıntısı

Trabzonspor'un ara transferde 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan, teknik direktör Fatih Tekke döneminde fazla süre alamadı.

Selçuk Kılıç  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Trabzonspor'da Danylo Sikan'ın "süre" sıkıntısı

Trabzon

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından ara transfer döneminde bonservis bedeli ödeyerek kadroya dahil edilen kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden Sikan, Tekke döneminde ligde 9 maçta 295 dakika görev yaptı.

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Maç başına 32 dakika sahada kalan bordo-mavili futbolcu, Tekke dönemindeki 9 maçta hiç 90 dakika sahada kalamadı. Şenol Güneş'in ardından göre başlayan teknik adam dönemindeki 4 maçta ilk 11'de forma giyen Sikan, 3 maçta ise kadroda bulunmasına karşın oyuna dahil olmadı.

Güneş döneminde daha fazla görev yaptı

Sikan, teknik direktör Şenol Güneş döneminde daha fazla sahada kaldı.

Bordo-mavili futbolcu, Güneş döneminde 6 lig maçında 412 dakika görev yaparak ortalama 68.6 dakika forma giydi.

Tecrübeli teknik adamın 5 maçta ilk 11'de tercih ettiği Sikan, sezonun ikinci yarısındaki 15 maçta toplam 707, ortalama ise 47 dakika bordo-mavi formayla sahada görev aldı.

3 gol attı

Sikan, ligde 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Ukraynalı oyuncu, Trabzonspor'un 33. hafta sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-3 yendiği karşılaşmada 2, Kasımpaşa ile 34. hafta deplasmanda 1-1 berabere kalınan müsabakada ise 1 gol attı.

Gol attığı iki maçta da sahaya ilk 11'de çıkan bordo-mavili futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta görev alırken gol katkısı sağlayamadı.

Banza ve Enis Destan'ın yokluğunda da tercih edilmedi

Danylo Sikan, tedavisine devam edilen Simon Banza'nın ve Enis Destan'ın yokluğunda son oynanan Sipay Bodrum FK maçında da ilk 11'de tercih edilmedi.

Teknik direktör Fatih Tekke, sakatlığı sona eren Denis Draguş'a forvette görev verirken Sikan'ı bitime 5 dakika kala oyuna aldı.

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