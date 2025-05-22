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İstanbul Havalimanı günlük 1475 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 5-11 Mayıs'ı kapsayan dönemde günlük ortalama 1475 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Gökhan Yılmaz  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
İstanbul Havalimanı günlük 1475 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 5-11 Mayıs tarihlerine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

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İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1475 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1402 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1366 uçuşla Frankfurt, 1353 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve 1346 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

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İstanbul Havalimanı günlük 1475 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
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