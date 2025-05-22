Dolar
38.92
Euro
44.05
Altın
3,298.95
ETH/USDT
2,638.30
BTC/USDT
111,044.00
BIST 100
9,475.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son gelişmeler değerlendirildi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisinde, "Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son gelişmeler değerlendirildi, tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine yönelik kararlılık vurgulandı." ifadesi kullanıldı.

Merve Yıldızalp  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son gelişmeler değerlendirildi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son gelişmeler değerlendirildi, tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine yönelik kararlılık vurgulandı."

"Suriye'deki gelişmeler ve son durum ele alındı, Suriye yönetiminin tüm ülke sathında istikrarı sağlama gayretlerine verilen güçlü desteğin sürdürüleceği kaydedildi."

"Uluslararası aktörlerin, İsrail'in politikalarından kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi hususundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altı çizildi."

"Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için hassas bir sürece girildiği; Türkiye'nin, barış diplomasisiyle küresel barışa katkı sunmayı sürdüreceği ifade edildi."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı günlük 1475 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son gelişmeler değerlendirildi
Uluslararası Aile Forumu'nda doğum hızındaki düşüş ve cinsiyet değiştirme ameliyatları konuşuldu
Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek ilçeleri doğal gaza kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu

Benzer haberler

MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son gelişmeler değerlendirildi

MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son gelişmeler değerlendirildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet