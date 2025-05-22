MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son gelişmeler değerlendirildi
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisinde, "Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son gelişmeler değerlendirildi, tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine yönelik kararlılık vurgulandı." ifadesi kullanıldı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı.
Bildiride şu ifadelere yer verildi:
"Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son gelişmeler değerlendirildi, tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine yönelik kararlılık vurgulandı."
"Suriye'deki gelişmeler ve son durum ele alındı, Suriye yönetiminin tüm ülke sathında istikrarı sağlama gayretlerine verilen güçlü desteğin sürdürüleceği kaydedildi."
"Uluslararası aktörlerin, İsrail'in politikalarından kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi hususundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altı çizildi."
"Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için hassas bir sürece girildiği; Türkiye'nin, barış diplomasisiyle küresel barışa katkı sunmayı sürdüreceği ifade edildi."
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