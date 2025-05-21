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Spor, Futbol

PFDK'den Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Ceren Aydınonat  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
PFDK'den Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

İstanbul

TFF'nin açıklamasına göre kurul, Ertuğrul Doğan'a kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra Trabzonspor'a aynı sebepten 2,5 milyon lira para cezası verilmesi kararı aldı.

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PFDK ayrıca, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarların neden olduğu saha olayları ve kupa seremonisine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Trabzonspor'a toplam 1 milyon 8 bin lira ve aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Galatasaray'a 336 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

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