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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk iki hafta programı belli oldu.

Ceren Aydınonat  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Trendyol Süper Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de yeni sezon, 8 Ağustos Cuma günü Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla başlayacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 21.30.

TFF'den yapılan açıklamada ayrıca, Avrupa kupalarında mücadele edecek takımların daha sonra ilan edilecek müsabaka takvimine göre programda değişiklik yapılabileceği hatırlatıldı.

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Ligde ilk iki haftanın programı şu şekilde:

1. hafta:

8 Ağustos Cuma:

21.30 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

9 Ağustos Cumartesi:

19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

10 Ağustos Pazar:

19.00 ikas Eyüpspor-Konyaspor

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

21.30 Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

21.30 Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)

11 Ağustos Pazartesi:

21.30 Trabzonspor-Kocaelispor (Papara Park)

2. hafta:

15 Ağustos Cuma:

21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)

16 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

17 Ağustos Pazar:

19.00 Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Eryaman)

21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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