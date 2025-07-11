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UEFA'dan Olimpik Lyon ve Crystal Palace kararı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nden düşürülme cezası kaldırılan Olimpik Lyon'un 2025-2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılımı kabul edilirken İngiltere Federasyon Kupası şampiyonu Crystal Palace ise Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşürüldü.

Fatih Erel  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
UEFA'dan Olimpik Lyon ve Crystal Palace kararı

İstanbul

Fransa Birinci Futbol Ligi'nden (Ligue 1) düşürülme cezası kaldırılan Olimpik Lyon'un 2025-2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılımı kabul edilirken İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) şampiyonu Crystal Palace ise Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşürüldü.

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun (CFCB), İngiliz kulübü Crystal Palace ve Fransız ekibi Olimpik Lyon'u ilgilendiren çoklu kulüp sahipliği davalarına ilişkin kararını verdiği duyuruldu.

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Karara göre CFCB, Olimpik Lyon ve Crystal Palace'ın çok kulüplü mülkiyet kriterlerini ihlal ettiği sonucuna vardı.

Crystal Palace'ın 2025-2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılım talebi reddedilirken kulübün 2025-2026'da UEFA Konferans Ligi'ne katılım talebi ise kabul edildi. Böylece Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşürülmüş oldu.

İngiltere Premier Lig'i geçen sezon 7. sırada tamamlayan Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde Federasyon Kupası şampiyonu Crystal Palace'ın yerini alacak.

CFCB, Olimpik Lyon'un ise 2025-2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılmasını kabul etti.

Olimpik Lyon'un mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle verilen 2. lige düşürülme cezası 9 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Fransız profesyonel futbol kulüplerinin hesaplarını denetleyen kurum olan Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü, 24 Haziran'da borcu 500 milyon avroyu aşan Olimpik Lyon için mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan sürede yeterli garantileri sunamadığı gerekçesiyle küme düşürme kararı almıştı.

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